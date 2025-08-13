Главные новости за 13 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Количество магазинов «Вкустер» в Петербурге с начала года сократилось с 42 до 18. Однако в компании по-прежнему отрицают сворачивание деятельности сети, объясняя сокращение количества торговых точек оптимизацией. Эксперты обращают внимание на продолжение снижения покупательской активности граждан и не исключают переформатирования или закрытия локальных сетей товаров первой необходимости в городах с высокой конкуренцией. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Росавиация аннулировала временный допуск авиакомпании «Россия» на выполнение рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Душанбе. Как пояснили в ведомстве, решение связано с тем, что перевозчик не осуществлял перелеты по данному направлению. Возможность восстановления допуска не предусмотрена, однако авиакомпания вправе повторно обратиться за его получением. В пресс-службе АК «Россия» подтвердили, что рейсы по маршруту не выполнялись.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти началось рассмотрение дела Ленинградской федерации профсоюзов против Росимущества из-за передачи Николаевского дворца (Дворца труда) Дому музыки. ЛФП ранее лишилась права собственности на комплекс зданий, где в настоящее время учреждение под руководством виолончелиста и дирижера Сергея Ролдугина создает концертную площадку. В федерации настаивают, что их вещное право пользоваться объектом никто не отменял, однако попасть внутрь дворца, по их словам, они уже не могут из-за выставленной охраны.

В Санкт-Петербургском государственном театре им. Комиссаржевской состоялась церемония прощания с народным артистом РФ Иваном Краско. Гражданская панихида прошла на большой сцене культурного учреждения, здесь собрались его коллеги, семья и поклонники творчества. Мероприятие посетили актер Георгий Штиль, артист театра-фестиваля «Балтийский дом» Константин Анисимов, концертный директор Вячеслав Смородинов. Похоронили Ивана Краско на Комаровском кладбище рядом с сыном Андреем. О том, как проходило прощание — в репортаже «Ъ-СПб».

Петербургский арбитраж вынес решение, что Межрегиональное территориальное управление Росимущества по Петербургу и Ленобласти (МТУ) должно продать ООО «Актив карго» участок без проведения торгов. Территория расположена неподалеку от аэропорта Пулково. Площадь участка составляет 4000 кв. метров. Кадастровая стоимость оценивается в 14,2 млн рублей. Там расположены три здания: административное, склад и дизельная. Они принадлежат «Актив карго», в связи этим по закону компания имеет право получить земли в собственность.

АО «Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"» объявило тендер на проектирование инфраструктуры инновационно-производственного центра «Шушары» за 143 млн рублей, подача заявок закончилась 13 августа. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. По условиям контракта, подрядчик должен будет в течение года выполнить инженерные изыскания, сопроводить получение положительного заключения госэкспертизы по ним, разработать проектную, проектно-сметную и рабочую документацию, а также информационную модель.

Беспилотный грузовик осуществил первый рейс из Санкт-Петербурга в Казань, преодолев 1,6 тыс. тыс. км. Об этом сообщили в компании-производителе тягача — Navio. Маршрут пролегал по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток». Вместо обычных 58 часов, включающих отдых водителя, автономная поездка заняла всего сутки. Для контроля работы беспилотных систем в кабине находились инженеры.

На сентябрь этого года в Петроградском районе Петербурга запланировано открытие нового салона ювелирного дома MIUZ Diamonds. Он появится на Большом проспекте П.С., д. 70-72. Консультантом сделки аренды выступила компания NF Group. Новый салон разместится на первом этаже бывшего Доходного дома Ф.Ф. Утемана. Как отметили в компании, пространство площадью 82 кв. м станет еще одной премиальной точкой присутствия бренда, где будет представлен расширенный ассортимент украшений, включая флагманские и лимитированные коллекции.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял решение отложить рассмотрение иска ПАО «Газпром» о взыскании $1 млрд с оператора польского участка газопровода «Ямал — Европа» — компании Europol Gaz, а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young. Заседание теперь состоится 10 сентября, следует данных картотеки арбитражных дел. Согласно материалам дела, ранее «в связи с необходимостью надлежащего уведомления ответчиков» петербургский арбитраж назначил несколько резервных дат заседаний по иску

На восстановление исторического ландшафта и комплексное развитие Ивангорода потратят 14,7 млрд рублей, из них не менее 3 млрд рублей выделят из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В стратегию развития Ивангорода войдут реставрация Ивангородской крепости, создание туристической инфраструктуры, комплексное развитие района Парусинка, включая здание Джутовой фабрики, реконструкция ул. Гагарина, школы №2 и моста на Парусинку.

Новые водоочистные сооружения в Кингисеппе начнут строить в 2026 году, затраты составят 4,6 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале также заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко. Проект возведения станции водоочистки уже прошел экспертизу, уточнил он. Мощность станции составит 30 тыс. кубометров в сутки. Финансировать стройку планируют за счет местного, областного и федерального бюджетов.

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с американским нападающим Рокко Гримальди. В НХЛ форвард играл за «Флорида Пантерз», «Колорадо» и «Нэшвилл», в АХЛ — за команду из Кливленда. В 2010-м году в составе сборной США завоевал Мировой кубок вызова, став лучшим бомбардиром и ассистентом турнира. Также Гримальди признан лучшим бомбардиром взрослого мирового первенства по хоккею 2023 года. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2026/2027.