Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани

Беспилотный грузовик осуществил первый рейс Санкт-Петербург-Казань, преодолев 1,6 тыс. тыс. км. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на производителя тягача — компанию Navio.

Маршрут прошел по М-11 "Нева", А-113 ЦКАД и М-12 "Восток". Вместо обычных 58 часов, включающих отдых водителя, автономная поездка заняла всего сутки. Для контроля работы беспилотных систем в кабине находились инженеры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что а дорогах Петербурга могут появиться автомобили без водителей.

Артемий Чулков