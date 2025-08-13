Авиакомпании «Россия» аннулировали допуск к рейсам Санкт-Петербург — Душанбе

Росавиация аннулировала временный допуск авиакомпании «Россия» на выполнение рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Душанбе.

Как пояснили в ведомстве, решение связано с тем, что перевозчик не осуществлял перелеты по данному направлению. Возможность восстановления допуска не предусмотрена, однако авиакомпания вправе повторно обратиться за его получением.

В пресс-службе АК «Россия» подтвердили, что рейсы по маршруту не выполнялись. В аэропорту Пулково сообщили, что прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Душанбе осуществляют «Уральские авиалинии» и компания Somon Air. Перелеты выполняются ежедневно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиакомпания Utair с 3 августа запустила регулярные рейсы из Петербурга в Геленджик.

Александра Хренкова