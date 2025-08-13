В Петербурге ищут подрядчика для проектирования инфраструктуры площадки «Шушары» ОЭЗ

АО «Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"» (ОЭЗ СПб) объявило тендер на проектирование инфраструктуры инновационно-производственного центра «Шушары» за 143 млн рублей, подача заявок заканчивается 13 августа. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

По условиям контракта, подрядчик должен будет в течение года выполнить инженерные изыскания, сопроводить получение положительного заключения госэкспертизы по ним, разработать проектную, проектно-сметную и рабочую документацию, а также информационную модель.

Согласно информации с сайта ОЭЗ СПб, площадка «Шушары» занимает 123,23 га, из которых 90 га доступны для будущих резидентов. Условия размещения предусматривают выкуп земельного участка за 25% от кадастровой стоимости, понижающий коэффициент на аренду в течение девяти лет с момента получения статуса резидента и максимальный размер арендной платы за земельные участки в 2% от кадастровой стоимости в год.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что АО "ОЭЗ СПб" искало проектировщика инновационного центра в промзоне «Парнас».

Артемий Чулков