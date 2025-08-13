На восстановление и развитие Ивангорода потратят 14,7 млрд рублей

На восстановление исторического ландшафта и комплексное развитие Ивангорода потратят 14,7 млрд рублей, из них не менее 3 млрд рублей выделят из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ключевые проекты, предлагаемые для реализации на территории Ивангородского городского поселения в Ленинградской области.

Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

В стратегию развития Ивангорода войдут реставрация Ивангородской крепости, создание туристической инфраструктуры, комплексное развитие района Парусинка, включая здание Джутовой фабрики, реконструкция ул. Гагарина, школы №2 и моста на Парусинку.

Помимо этого, планируют проработать возможности софинансирования за счет федерального бюджета и частных инвесторов, а также определить приоритет обеспечения транспортной доступности города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый спорткомплекс в Ивангороде получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Артемий Чулков