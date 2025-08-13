Американский нападающий Рокко Гримальди заключил двухлетний контракт с ХК СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с американским нападающим Рокко Гримальди до конца сезона 2026/2027. Об этом сообщили на сайте армейцев Петербурга.

Рокко Гримальди родился в 1993 году в Калифорнии. На драфте НХЛ во 2-м раунде его выбрала «Флорида Пантерз» под общим 33-м номером. Дебют спортсмена в НХЛ состоялся 1 ноября 2014 года, 22 ноября он забросил первую шайбу.

Помимо «Флориды» в НХЛ выступал за «Колорадо» и «Нэшвилл», в АХЛ — за команду из Кливленда. В 2010-м году в составе сборной США завоевал Мировой кубок вызова, став лучшим бомбардиром и ассистентом турнира. В 2010-м и 2011-м годах в составе юниорской сборной выиграл чемпионат мира, в 2013-м стал победителем молодежного чемпионата мира.

Гримальди признан лучшим бомбардиром взрослого мирового первенства по хоккею 2023-го года. В 10 матчах нападающий набрал 14 очков и был включен в символическую сборную турнира.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ХК СКА официально объявил о расторжении контракта с нападающим Павлом Акользиным.

Артемий Чулков