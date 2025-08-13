Строительство новой станции водоочистки в Кингисеппе стартует в 2026 году
Новые водоочистные сооружения в Кингисеппе начнут строить в 2026 году, затраты составят 4,6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ
Проект возведения станции водоочистки уже прошел экспертизу, пишет глава Ленобласти. Мощность станции составит 30 тыс. кубометров в сутки.
Финансировать стройку планируют за счет местного, областного и федерального бюджетов.
«Поскольку впереди большой проект и большие расходы — создадим в Кингисеппе филиал областного водоканала. Укрепим областными кадрами»,— рассказал Александр Дрозденко.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Леноблводоканал завершил ключевые работы по реконструкции водоочистных сооружений в Кингисеппе.