Ювелирный дом MIUZ Diamonds откроет новый салон на Петроградской стороне
На сентябрь этого года в Петроградском районе Петербурга запланировано открытие нового салона ювелирного дома MIUZ Diamonds. Он появится на Большом проспекте П.С., д. 70-72. Консультантом сделки аренды выступила компания NF Group.
Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»
Новый салон разместится на первом этаже исторического Доходного дома Ф.Ф. Утемана. Как отметили в компании, пространство площадью 82 кв. м станет еще одной премиальной точкой присутствия бренда, где будет представлен расширенный ассортимент украшений, включая флагманские и лимитированные коллекции.
