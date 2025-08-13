Ювелирный дом MIUZ Diamonds откроет новый салон на Петроградской стороне

На сентябрь этого года в Петроградском районе Петербурга запланировано открытие нового салона ювелирного дома MIUZ Diamonds. Он появится на Большом проспекте П.С., д. 70-72. Консультантом сделки аренды выступила компания NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Новый салон разместится на первом этаже исторического Доходного дома Ф.Ф. Утемана. Как отметили в компании, пространство площадью 82 кв. м станет еще одной премиальной точкой присутствия бренда, где будет представлен расширенный ассортимент украшений, включая флагманские и лимитированные коллекции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в августе этого года в Приморском районе Петербурга должен открыться ТРК «Голливуд». На сайте торгового центра указано, что он вместит свыше 200 магазинов.

Андрей Цедрик