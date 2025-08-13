Рассмотрение иска «Газпрома» к Europol Gaz и Orlen на $1 млрд отложили на сентябрь

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение отложить рассмотрение иска ПАО «Газпром» о взыскании $1 млрд с оператора польского участка газопровода «Ямал — Европа» — компании Europol Gaz, а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young. Заседание теперь состоится 10 сентября, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, ранее «в связи с необходимостью надлежащего уведомления ответчиков» петербургский арбитраж назначил несколько резервных дат заседаний по иску: 15 октября, 12 ноября и 17 декабря 2025 года, а также 14 января, 11 февраля, 11 марта, 15 апреля и 13 мая 2026 года.

Ответчиками по делу выступают Europol Gaz, Orlen, а также Ernst & Young Global Limited и Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance Sp.k.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в предыдущий раз Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отложил заседание по иску «Газпрома» к Orlen и Europol Gaz в марте этого года.

Андрей Цедрик