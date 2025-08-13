Росимущество продаст «Актив карго» участок у Пулково без торгов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение, что Межрегиональное территориальное управление Росимущества по Петербургу и Ленобласти (МТУ) должно продать ООО «Актив карго» участок без проведения торгов. Территория расположена неподалеку от аэропорта «Пулково», пишет «Деловой Петербург».

Площадь участка составляет 4000 кв. метров. Кадастровая стоимость оценивается в 14,2 млн рублей. Там расположены три здания: административное, склад и дизельная. Они принадлежат «Актив карго», в связи этим по закону компания имеет право получить земли в собственность.

Фирма ведет деятельность в сфере таможенного оформления, перевозок и экспедирования. За прошлый год организация получила доход в миллиард рублей, чистая прибыль составила 114 млн рублей, следует из информации сервиса «Контур.Фокус».

Ведомство прежде несколько раз не давало согласие на продажу участка без торгов. Тогда компания решила пойти в суд. Он встал на сторону «Актив карго».

Татьяна Титаева