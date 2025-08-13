Профсоюзам указали на выход

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти на днях началось рассмотрение дела Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) против Росимущества из-за передачи Николаевского дворца (Дворца труда) Дому музыки. ЛФП ранее лишилась права собственности на комплекс зданий, где в настоящее время учреждение под руководством виолончелиста и дирижера Сергея Ролдугина создает концертную площадку. При этом в федерации настаивают, что их вещное право пользоваться объектом никто не отменял, однако попасть внутрь дворца, по их словам, они уже не могут из-за выставленной охраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николаевский дворец

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Николаевский дворец

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В мае этого года Дом музыки получил в оперативное управление главное здание Дворца труда, расположенное на площади Труда, 4, под литерой В. Николаевский дворец изъяли из собственности Ленинградской федерации профсоюзов по иску Генеральной прокуратуры РФ. ЛФП пыталась отстоять права на объект, предоставив документы советского периода, среди которых, помимо прочего, был декрет Владимира Ленина. В апреле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу федерации, а в начале августа Арбитражный суд Северо-Западного округа в кассации оставил без изменений решения нижестоящих инстанций.

Профсоюзы снова пошли в суд: в своем заявлении они настаивают, что правовые основания для изъятия из владения и пользования ЛФП зданий и передачи их в оперативное управление Дома музыки отсутствуют, а распоряжение Росимущества считают незаконным.

Заявители, как и прежде, утверждают, что дворец на протяжении более чем 107 лет и по сегодняшний день находился во владении профсоюзных организаций на основании документов, которые никто не отменял, включая постановление Совета комиссаров Петроградской трудовой коммуны от 11 апреля 1918 года, а также декрет Совета народных комиссаров под председательством Владимира Ленина.

«Спорный объект поступил в собственность профсоюзов и принадлежал им на праве общественной собственности, которая прямо предусматривалась действовавшим в тот период времени Сводом законов Российской империи и не противоречил регулированию, создаваемому советской властью»,— говорится в иске.

Кроме того, заявители ссылаются на выдержки из решения Арбитражного суда города и области, подчеркивая, что его выводы были поддержаны Тринадцатым арбитражным апелляционным судом: «Таким образом, у профсоюзов имелось ограниченное вещное право на спорные объекты, выразившееся в пользовании…»; «Как правильно указал суд в решении, у профсоюзов имелось ограниченное вещное право на спорные объекты, выразившееся в пользовании…»; «Вместе с тем иск прокурора в части истребования имущества из чужого незаконного владения суд признал не подлежащим удовлетворению, поскольку оснований для выводов о том, что ответчик владеет и пользуется в настоящее время спорными объектами без законных оснований, у суда не имеется…»

В ЛФП пожаловались, что руководство Дома музыки «ведет агрессивную политику, препятствует проходу граждан, членов профсоюзов, арендаторов и посетителей в здание», выставив там чоповцев.

В организации заявили, что тем самым новые хозяева нарушают права всех членов (около 500 тыс. человек) ЛФП, мешая их работе, в том числе связанной с ежедневным приемом граждан, обработкой их обращений, мероприятиями в рамках социального партнерства и прочему.

В здании, отмечают истцы, располагаются Ленинградская территориальная (областная) организация профсоюза работников агропромышленного комплекса; Межрегиональная (территориальная) организация Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания; Межрегиональная организация Профсоюза работников здравоохранения; Межрегиональная организация Профессионального союза работников народного образования и науки; Территориальная организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство»; Межрегиональная организация «Всероссийский электропрофсоюз».

Представители Дома музыки, в свою очередь, называют доводы оппонентов необоснованными. Так, в учреждении полагают, что никаких доказательств того, каким образом факт передачи объекта под их оперативное управление нарушает права истца, не представлено. Истец, по их мнению, недобросовестно ссылается на приведенные выше выводы арбитражных судов о наличии у заявителя ограниченного вещного права, выразившегося в пользовании и владении.

7 августа Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по просьбе Росимущества принял решение провести заседание суда по иску ЛФП в закрытом режиме. Ответчики обосновали это тем, что спорное распоряжение о передаче объекта в оперативное управление Дома музыки находится под грифом «для служебного использования». Представители профсоюзов выступили против данного ходатайства, назвав доводы соперников надуманным и не соответствующими законодательству о служебной тайне.

Андрей Кучеров