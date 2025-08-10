Главные новости за неделю 4–10 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В первом полугодии 2025 года в розничной торговле России было открыто более 530 тыс. вакансий. Это на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако на 6% больше, чем в первом полугодии 2023-го. Несмотря на снижение числа предложений, спрос на сотрудников в секторе остается стабильно высоким.

Адлерский районный суд оштрафовал жительницу Сочи Карину Ощуркову за публикацию видеозаписи, снятой на фоне горящей нефтебазы после атаки БПЛА. В ролике две девушки и юноша исполняют танец на фоне горящей нефтебазы под композицию рэпера Эндшпиль «Малиновый рассвет».

За период с 2015 по 2025 год в Краснодаре завершили 58 инвестиционных проектов общей стоимостью 110,8 млрд руб. Реализованные инициативы включают крупные и средние промышленные и торговые предприятия, логистические центры, спортивные комплексы и объекты инфраструктуры.

В Республике Адыгея орошается около 12 тыс. га сельскохозяйственных земель. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2025–2026 годах площадь орошаемых полей расширят на 1,2 тыс. га, что составит рост на 10% за два года.

За первое полугодие 2025 года на территорию Краснодарского края и Республики Адыгея поступило свыше 55 тыс. партий импортной подкарантинной продукции. Общий объем ввезенных товаров составил 1,7 млн т, более 12 млн единиц и около 2,6 тыс. кубометров.

Объем господдержки промышленной сферы в Краснодарском крае за минувшие 10 лет вырос в 50 раз — с 70 млн до 3,7 млрд руб.

Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодаре получит 500 млн руб. займа на модернизацию линии по обработке деталей пятиосевых станков. Решение принял экспертный совет Фонда развития промышленности края.

В Краснодарском крае дороже всего обходится обслуживание автомобилей премиум-сегмента: Mercedes-Benz, BMW, Volvo и других европейских брендов. За первое полугодие 2025 года комплектующие для этих авто прибавили в цене 50–75% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Адлерский районный суд арестовал двух жительниц Сочи по обвинению в торговле кустарным алкоголем, от которого погибли десять человек и еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

Краснодарский край по итогам первых пяти месяцев 2025 года показал снижение количества размещенных в санаториях гостей на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил заявку Краснодарского края на получение инфраструктурных кредитов в размере 12,3 млрд руб. для реализации трех проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Режим беспилотной опасности в Краснодарском крае отменен после почти двух суток действия. Режим беспилотной опасности был введен в пятницу, 8 августа, в 10:27 по московскому времени и действовал 43 часа 43 минуты.