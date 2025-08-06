На Кубани ремонт премиальных автомобилей за год подорожал на 75%

В Краснодарском крае дороже всего обходится обслуживание автомобилей премиум-сегмента: Mercedes-Benz, BMW, Volvo и других европейских брендов. За первое полугодие 2025 года комплектующие для этих авто прибавили в цене 50–75% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным господина Демчикова, стоимость запчастей по России в целом за первое полугодие 2025 года увеличилась примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в Краснодарском крае — почти на 8%.

Основной причиной подорожания является повышение расходов на международные перевозки, высокий уровень инфляции, обязательная маркировка продукции и увеличение налогов и сборов в автомобильной отрасли. Несмотря на этот рост, изменение цен оказалось менее значительным, чем ожидалось, благодаря постепенному повышению стоимости, отмечает собеседник «Ъ-Кубань».

Дороже всего на Кубани обходится ремонт премиальных автомобилей. Кроме того, дефицит поставок качественных запчастей и сложная конструкция делают более дорогостоящим и ремонт таких автомобилей, как Skoda, Audi и Volkswagen,— рост стоимости комплектующих более чем на 60%.

«Средняя стоимость ремонта сильно зависит от конкретной марки и модели автомобиля. Для популярных моделей, таких как Toyota Camry или Kia Rio, ремонт обойдется дешевле, поскольку рынок насыщен доступными запчастями. Но даже относительно недорогие марки могут потребовать значительных вложений, если речь идет о серьезном техническом обслуживании или замене крупных узлов»,— комментирует Иларион Демчиков.

Так, стоимость владения (расходы на топливо, ТО, мойку авто, налоги) автомобилями Daewoo и Skoda в среднем обходится владельцам до 80 000 рублей ежегодно, LADA и Renault — примерно в 83 000 рублей, Ford — 85 000 рублей в год. Дешевле всего в Краснодарском крае эксплуатация корейских авто — Hyundai Solaris и Kia Rio: в среднем 77 000 рублей, приводит данные собеседник издания.

Андрей Пугачев