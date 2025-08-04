В Краснодаре за десятилетие реализовали 58 инвестпроектов на 110 млрд рублей

За период с 2015 по 2025 год в Краснодаре завершили 58 инвестиционных проектов общей стоимостью 110,8 млрд руб. Реализованные инициативы включают крупные и средние промышленные и торговые предприятия, логистические центры, спортивные комплексы и объекты инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Работу по повышению инвестиционной привлекательности кубанской столицы мы ведем вместе с администрацией Краснодарского края по поручению губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева и главы города Евгения Михайловича Наумова. Инвестиции — это прежде всего рост промышленного потенциала Краснодара, новые рабочие места, что очень актуально для растущего города-миллионника»,— подчеркнул первый заместитель мэра Дмитрий Васильев.

Сейчас в стадии воплощения находится строительство нового аэровокзального комплекса для международных и внутренних воздушных линий. Проект АО «Международный аэропорт Краснодар» предусматривает создание вспомогательных сооружений и инфраструктуры на площади 370 га стоимостью 27,8 млрд руб.

На территории Восточной промышленной зоны Краснодара завершается возведение крупного логистического центра в рамках создания индустриального парка компанией «ВБ Кубань». Проект направлен на формирование инфраструктуры для размещения производства. Общий объем вложений составляет 9,5 млрд руб., планируется создать около 5 тыс. рабочих мест.

Также активно развивается индустриальный парк «Копанской» — четвертый промпарк Краснодара, который увеличил производственную площадь города на 38,4 гектара. На территории парка уже разместились три резидента: «ДГ-Блок», «ПРОметалл» и «Геометрия окон».

За десятилетие вложения в основной капитал в экономике Краснодара составили 1,6 трлн руб. Компании направляют финансовые средства на обновление производственных линий, строительство новых помещений и расширение существующих, закупку современного оборудования.

На ПМЭФ-2025 глава Краснодара Евгений Наумов подписал три двусторонних соглашения с инвесторами и четыре трехсторонних с компаниями и администрацией края в лице вице-губернатора Александра Руппеля. Общая сумма вложений составит 17 млрд руб. В результате открытия новых и расширения действующих производств в столице Кубани в ближайшие годы планируется создать почти две тысячи рабочих мест.

На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в июле текущего года Краснодар заключил два соглашения об инвестициях более чем на 2 млрд руб.

Анна Гречко