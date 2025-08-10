Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани спустя почти двое суток отменили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности в Краснодарском крае отменен после почти двух суток действия. Соответствующее уведомление опубликовано в официальном приложении МЧС России.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В Краснодарском крае отменен режим беспилотной опасности», - говорится в сообщении ведомства. Параллельно в регионе восстановили стабильную работу мобильного интернета.

Напоминаем, что режим беспилотной опасности был введен в пятницу, 8 августа, в 10:27 по московскому времени и действовал 43 часа 43 минуты.

Саркис Айвазян

