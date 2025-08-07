На Кубани количество гостей в санаториях за пять месяцев снизилось на 8%

Краснодарский край по итогам первых пяти месяцев 2025 года показал снижение количества размещенных в санаториях гостей на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как отмечает госпожа Смирнова, снижение спроса на Кубани происходило и из-за загрязнения пляжей, и из-за холодного начала лета. В Крыму был приток «оздоравливающихся» (+22%). В Ставропольском крае за пять месяцев этого года спрос вырос на 3%.

По оценкам Марины Смирновой, несмотря на снижение количества желающих приехать в Краснодарский край, Рост цен (доходы санаториев на одну ночевку) за первые пять месяцев 2025 года в регионе составил 11% год к году. Максимальный рост цен на одну ночевку за вышеуказанный период был зафиксирован в Ставропольском крае: + 29%.

«В 2024 году в санаторно-курортном направлении был отмечен рост количества размещенных лиц по отношению к 2023 году: на 25% — в Крыму и на 8% в Краснодарском крае, что выше, чем по России в целом (+4%). Увеличение спроса вызвало рост цены: доходы санаториев на одну ночевку выросли в Краснодарском крае на 12%, в Крыму на 7% и в Ставропольском крае на 17%, что в последнем случае стало одной из причин снижения количества размещенных лиц на 4%»,— прокомментировала Марина Смирнова.

Андрей Пугачев