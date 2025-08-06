На Кубани и в Адыгее за полгода проверили 55 тысяч партий подкарантинной продукции

За первое полугодие 2025 года на территорию Краснодарского края и Республики Адыгея поступило свыше 55 тыс. партий импортной подкарантинной продукции. Общий объем ввезенных товаров составил 1,7 млн т, более 12 млн единиц и около 2,6 тыс. кубометров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Как сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, в ходе карантинного фитосанитарного контроля выявлено 11 видов объектов, считающихся карантинными для России. В общей сложности в 522 случаях установлено присутствие таких вредных организмов, как вироид латентной мозаики персика, вирус коричневой морщинистости плодов томата, западный цветочный трипс, картофельная моль, многоядная муха-горбатка, средиземноморская плодовая муха, фомопсис подсолнечника, черный бархатно-пятнистый усач, черный сосновый усач, южная пятнистость листьев кукурузы и южноамериканская томатная моль.

Несмотря на предупреждения участников внешнеэкономической деятельности, часть продукции не соответствовала фитосанитарным требованиям. В результате 43 партии весом 800 т и числом 14,8 тыс. единиц были возвращены отправителям. Еще 14 партий общей массой 30 т и 6,6 тыс. единиц подлежали уничтожению. После проведения необходимых обеззараживающих мероприятий было допущено к ввозу 465 партий продукции объемом 22,9 тыс. т.

Вячеслав Рыжков