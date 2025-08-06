На Кубани одобрили господдержку промышленным проектам на 570 млн рублей

Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодаре получит 500 млн руб. займа на модернизацию линии по обработке деталей пятиосевых станков. Решение принял экспертный совет Фонда развития промышленности края, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Финансирование выделили по программе «Импортозамещение» со ставкой 0,1% годовых. По информации министра промышленной политики Дмитрия Хмелько, ранее эта мера позволила предприятию запустить выпуск уникальных для России обрабатывающих центров с числовым программным управлением. Новое финансирование направят на обновление оборудования на участке крупногабаритной обработки.

Кроме того, еще 70 млн руб. распределили между производителями «ЮжФарм» (Крымский район) и «РЕНАРД» (Ленинградский округ). Средства пойдут на закупку сырья и модернизацию оборудования, включая производство сыров с белой плесенью.

ФРП Краснодарского края работает с 2018 года. За указанный период фонд выдал 360 льготных займов на сумму более 11,3 млрд руб.