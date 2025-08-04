Зарплатные предложения в рознице на Кубани выросли на 7% за год

По данным исследовательского подразделения онлайн-рекрутинговой платформы hh.ru, в первом полугодии 2025 года в розничной торговле России было открыто более 530 тыс. вакансий. Это на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако на 6% больше, чем в первом полугодии 2023-го. Несмотря на снижение числа предложений, спрос на сотрудников в секторе остается стабильно высоким. Эксперты объясняют ситуацию необходимостью компаний сокращать издержки на фоне экономической нестабильности и сохраняющейся высокой ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Краснодарском крае с января по июнь работодатели разместили более 24 тыс. вакансий, что на 24% меньше, чем годом ранее. Тем не менее регион остается в пятерке по объему предложений наряду с Москвой (14% от всех вакансий), Московской областью (10%), Санкт-Петербургом (7%) и Свердловской областью (4%).

Сфера розничной торговли по-прежнему входит в число наиболее дефицитных на рынке труда. В среднем на одну вакансию здесь приходится лишь 1,8 активного резюме — при норме от 4 до 8.

Медиана зарплаты в розничной торговле по стране составила 57 тыс. руб., увеличившись за год на 15%. Тем не менее она по-прежнему остается на 20,1 тыс. руб. ниже среднероссийского уровня, или на 35%. В Краснодарском крае медианный доход специалистов розницы составил 52,3 тыс. руб., что на 7% (или 3,4 тыс. руб.) выше, чем годом ранее.

Наиболее высокие зарплаты в отрасли фиксируются в Чукотском автономном округе (90 тыс. руб.), Магаданской области (80 тыс. руб.), Камчатском крае (79,7 тыс. руб.), Москве (78 тыс. руб.) и Сахалинской области (71,7 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков