Господдержка промышленной сферы Кубани за 10 лет выросла в 50 раз

Объем господдержки промышленной сферы в Краснодарском крае за минувшие 10 лет вырос в 50 раз — с 70 млн до 3,7 млрд руб. Об этом сообщил спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, отправной точкой стал 2015 год, когда в регионе приняли закон о промышленной политики. Новые перспективы открылись в 2018 году в связи с созданием Фонда развития промышленности Краснодарского края.

«Изначально его капитализация составляла всего 500 млн рублей. Это действительно немного с учетом требовавшегося объема помощи. Понимая это, мы ежегодно докапитализировали фонд, доведя его вес до 10 млрд рублей. Причем в 2023 году фонд подрос сразу на миллиард, который был направлен исключительно на станкостроение»,— отметил Юрий Бурлачко.

Сейчас фонд предлагает 13 программ льготного кредитования. По словам председателя кубанского парламента, оказываемая помощь помогла им сохранить устойчивость в условиях западных санкций и обрести уверенность в завтрашнем дне.

«С учетом того, о чем я сказал, можно понять, почему по итогам прошлого года Краснодарский край занял третье место в рейтинге Минпромторга России по эффективности реализации промышленной политики», — добавил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин