Кубань получит 12,3 млрд рублей инфраструктурных кредитов на проекты ЖКХ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил заявку Краснодарского края на получение инфраструктурных кредитов в размере 12,3 млрд руб. для реализации трех проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Решение принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию с участием губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Большая часть заявочной кампании на реализацию проектов в рамках казначейских инфраструктурных кредитов завершена, поэтому приступили к активной работе по одобрению проектов, чтобы регионы оперативно начали их реализацию. Все проекты социально значимые»,— заявил господин Хуснуллин.

По словам вице-премьера России, комиссия рассмотрела заявки девяти субъектов на общую сумму 39,6 млрд руб, которые направят на 34 объекта коммунальной инфраструктуры в составе 16 проектов.

Глава Кубани заявил о трех новых проектах региона. Первый предусматривает реконструкцию очистных сооружений водопровода в Анапе стоимостью 4 млрд руб.

Модернизация позволит удвоить мощности очистных сооружений до 100 тыс. куб. м в сутки и улучшить качество водоснабжения для 210 тыс. жителей и миллионов туристов. Работы планируют завершить до 2028 года. В ближайшие годы в Анапе намерены реализовать 29 крупных инвестиционных проектов в сфере гостеприимства на 256 млрд руб, что увеличит номерной фонд на 22 тыс. номеров.

Два других проекта реализуют в Краснодаре. На строительство ливневой канализации с насосной станцией в районе улицы Вишняковой выделят более 1,5 млрд руб. Система предотвратит подтопление дороги и трамвайных путей после сильных дождей. Проект завершат до 2027 года, инициатива улучшит жизнь минимум 200 тыс. человек.

Еще 6,74 млрд руб. направят на строительство канализационной насосной станции производительностью 400 тыс. куб. м в сутки в районе ул. Калинина. Объект запустят в 2029 году, что повысит качество водоотведения для 400 тыс. жителей.

С 2022 года Краснодарскому краю одобрили более 90 млрд руб. инфраструктурных кредитов, включая средства на обновление трех магистральных водопроводов — Троицкого, Таманского и Ейского.

Анна Гречко