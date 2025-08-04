Туристку оштрафовали за видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи

Адлерский районный суд оштрафовал жительницу Сочи Карину Ощуркову за публикацию видеозаписи, снятой на фоне горящей нефтебазы после атаки БПЛА. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Согласно материалам дела, 3 августа 2025 года блогер выложила в соцсети ролик с последствиями прилета беспилотников по нефтебазе в Адлерском районе. В ролике две девушки и юноша исполняют танец на фоне горящей нефтебазы под композицию рэпера Эндшпиль «Малиновый рассвет».

Суд установил, что видео содержало запрещенные кадры, в том числе съемку работы систем ПВО, что подпадает под статью 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе возникновения).

Девушка заявила, что опубликовала видео в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал Карину Ощуркову виновной и назначил административный штраф в размере 30 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в отношении 20-летней девушки, которая вела съемку, составили протокол об административном нарушении за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности на территории с угрозой чрезвычайной ситуации.

В видеообращении, распространенном пресс-службой ГУ МВД Кубани, молодые люди пояснили, что снимали материал для личного пользования и не намеревались никого оскорблять. Одна из участниц призналась, что во время записи они находились в нетрезвом состоянии.

Анна Гречко