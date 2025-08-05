Площадь орошаемых полей Адыгеи увеличится на 10% к 2026 году

В Республике Адыгея орошается около 12 тыс. га сельскохозяйственных земель. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2025–2026 годах площадь орошаемых полей расширят на 1,2 тыс. га, что составит рост на 10% за два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Кроме того, планируется заложить многолетние насаждения на площади 400 га. На эти цели выделено 296,2 млн руб. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи ежегодно в течение трех лет будет направляться по 100 млн руб. на поддержку выращивания ягодных культур в открытом и закрытом грунте.

Министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов подчеркнул, что приоритетными направлениями в развитии агропромышленного комплекса остаются садоводство и ягодоводство. Сейчас в регионе насчитывается 4,2 тыс. га садов, из которых 2 тыс. га — интенсивного типа.

Работы по закладке многолетних насаждений реализуются в рамках региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Меры поддержки включают субсидии на посадку, уход за садами, возмещение затрат на строительство плодохранилищ и льготное кредитование.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в 2024 году индекс производства сельхозпродукции составил 103,6%, при этом производство пищевых продуктов выросло на 4,2%, напитков — на 15%. Активно развивается производство адыгейского сыра, садоводство, животноводство и мелиорация.

Анна Гречко