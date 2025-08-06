Ситуацию с выборами в гордуму Ульяновска проверит ЦИК

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В среду, 6 августа, от двух источников «Ъ-Волга», близких к избирательной комиссии Ульяновской области, стало известно, что в Ульяновск в четверг приедет территориальный куратор из Центральной избирательной комиссии.

По словам собеседников, о целях визита куратора в Центризбиркоме не говорят, однако собеседники отмечают, что прибытие в регион куратора ЦИКа в период предвыборной кампании — событие из ряда вон выходящее, и в современной истории облизбиркома подобного приезда не помнят. Собеседники, близкие к региональному выборному процессу считают, что прибытие куратора может быть связано с жалобами в ЦИК со стороны кандидатов.

В Ульяновской области 14 сентября состоятся выборы депутатов Ульяновской городской думы, а также выборы советов депутатов муниципальных округов трех районов региона.

Известно, что в минувший понедельник в адрес ЦИК направил жалобу кандидат в гордуму, самовыдвиженец, общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев, сообщивший о наличии, по его мнению, в действиях территориальных комиссий Ульяновска нарушений выборного законодательства и попросившего проверить на месте все указанные им факты возможных нарушений и принять соответствующие меры. В жалобе он сообщил о сомнительных действиях председателя ТИК№2 Заволжского района Ульяновска при приеме документов от кандидатов, что впоследствии может привести к отказу кандидатам в их регистрации, а также о подозрительных, на его взгляд, действиях ТИК№1 Железнодорожного района Ульяновска, где зарегистрирован кандидат от партии «Единая Россия», не указавший при подаче документов снятую ранее судимость. Кроме того, вечером 5 августа Константин Толкачев направил в ЦИК еще одно обращение, в котором сообщил, что в Ульяновске облизбирком и нижестоящие избирательные комиссии не предпринимают «достаточных, полноценных, всеобъемлющих мер для информирования избирателей Ульяновска о грядущих выборах», хотя этого требует закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, и это может привести к минимизации интереса избирателей к выборам.

Источники «Ъ-Волга» сообщают, что облизбирком в связи с приездом куратора «в легкой панике». В самом облизбиркоме сказали, что о приезде куратора знают и считают это рядовым событием, поскольку «кураторы ЦИК сейчас выезжают во многие регионы».

Сергей Титов, Ульяновск

Сергей Титов