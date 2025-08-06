Денежная течь

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) более 432 млн руб. в пользу АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания — Челябинск» (УСТЭК). Удовлетворены два иска теплоснабжающей организации с требованиями о компенсациях за потери тепловой энергии, в том числе из-за аварий на сетях. УСТЭК заявляла, что утечки происходили из-за ненадлежащего обслуживания коммуникаций муниципальным предприятием. Всего в этом году теплоснабжающая компания подала четыре иска к ЧКТС на общую сумму около 700 млн руб., три из которых суд продолжает рассматривать. С ноября прошлого года УСТЭК арендует и обслуживает теплосети МУП «ЧКТС», охватывающие около 80% территории Челябинска.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд взыскал компенсации за утечки теплоносителя с декабря 2023-го по октябрь 2024 года

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Суд взыскал компенсации за утечки теплоносителя с декабря 2023-го по октябрь 2024 года

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания — Челябинск» добилась взыскания с МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) более 432 млн руб. Это компенсации за утечки горячей воды и потерю тепловой энергии. Арбитражный суд Челябинской области в конце июля и начале августа удовлетворил два иска теплоснабжающей организации к муниципальному предприятию с соответствующими требованиями. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Оба заявления были поданы 14 марта текущего года. В одном из них УСТЭК требовала взыскать с ЧКТС 413,7 млн руб. Арбитражный суд удовлетворил иск частично, снизив сумму взыскания до 384 млн руб. Она включает почти 304 млн руб. основного дола за утечку тепловой энергии и теплоносителя с декабря 2023-го по октябрь 2024 года, а также 80 млн руб. пеней. В настоящий момент в картотеке суда доступна только резолютивная часть решения.

Ранее суд взыскал с муниципального предприятия в пользу АО «УСТЭК–Челябинск» 48,5 млн руб. долга и пеней за сверхнормативные потери тепла. Согласно материалам дела, УСТЭК как единая теплоснабжающая организация поставляла тепло МУП «ЧКТС» с 2019 года. Законодательством предусмотрены как нормативные технологические потери энергоресурса, так и сверхнормативные. К первым относятся утечки, которые неизбежно происходят при передаче тепла по трубопроводам, а ко вторым — при авариях и других нарушениях, допущенных теплосетевой организацией. За сверхнормативные потери из-за неисправности оборудования поставщик имеет право потребовать компенсацию.

В суде представители истца указывали, что потери теплоэнергии произошли именно из-за ненадлежащего состояния тепловых сетей, которые обслуживает МУП «ЧКТС». В материалах дела были представлены доказательства утечек: акты выявления и устранения повреждений, видео и фото с мест аварий, а также журнал заявок по каждой утечке и иные доказательства.

В материалах дела указано, что МУП «ЧКТС» согласилось с предъявленными требованиями на сумму 43,5 млн руб. «В ходе судебного разбирательства ответчик признал сумму основного долга — компенсация сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в период с января по октябрь 2024 года в заявленном истцом размере»,— говорится в решении суда. В результате требование УСТЭК было удовлетворено в полном объеме.

В МУП «ЧКТС» на момент подготовки материала не ответили на вопросы “Ъ-Южный Урал” по поводу обжалования решения о взыскании 384 млн руб., а также источниках погашения долга.

АО «УСТЭК-Челябинск» было создано в 2018 году как совместное предприятие ПАО «Форвард Энерго» (до июля 2023 года — ПАО «Фортум») и ООО «Корпорация СТС». Является единой теплоснабжающей организацией в зоне №01 Челябинска. Обслуживает около 400 км магистральных теплосетей. По данным «Спарк-Интерфакс», генеральным директором является Игорь Рындин. В 2024 году выручка компании составила 18,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб.

В настоящий момент суд рассматривает еще три иска, поданных УСТЭК к ЧКТС в 2025 году. Суммы требований по ним 178,8 млн, 83,7 млн и 18 млн руб.

Муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» зарегистрировано в 1992 году. Учредитель — Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города. До ноября 2024 года организация обслуживала более 500 км теплосетей Челябинска. В настоящий момент МУП «ЧКТС» поставляет горячую воду и тепло в 875 домов в Металлургическом районе и еще в 550 домов в других районах Челябинска. По данным «СПАРК-Интерфакс», директором является Евгений Окольнишников. В 2024 году предприятие получило выручку в размере 3,8 млрд руб., чистую прибыль — 877 тыс. руб.

В конце сентября 2024 года «УСТЭК-Челябинск» заключила с МУП «ЧКТС» договор аренды тепловых сетей в зоне теплоснабжения №01, охватывающей около 80% территории Челябинска. С 1 ноября того же года частная компания приступила к обслуживанию этих коммуникаций. За первый год аренды УСТЭК заплатил 42 млн руб. В компании отмечали, что муниципальные теплосети находятся в критическом состоянии — по всему городу было зафиксировано более 500 повреждений на коммуникациях. УСТЭК также заявлял, что в 2025 году планирует направить 1,78 млрд руб. на замену около 6,5 км изношенных сетей.

Ольга Воробьева