Санаторий «Талкас» выставили на торги за 86 млн рублей

ГУП «Башфармация» в третий раз выставило на торги движимое и недвижимое имущество санатория «Талкас» в деревне Исяново Баймакского района, сообщается на официальном интернет-портале торгов. Начальная цена определена в 86,2 млн руб., шаг аукциона составляет 4,31 млн руб. Торги назначены на 12 сентября, заявки принимаются до 10 сентября.

Общая площадь недвижимого имущества — административных, лечебно-диагностических, жилых корпусов, шести домиков, двух бань и так далее — составляет 9,19 тыс. кв. м.

В ноябре 2024 года санаторий продавали за 87,3 млн руб., а в мае текущего года его выставляли за 86,8 млн руб. Аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

В 1931 году возле озера Талкас открылся дом отдыха «Баймакский». В 2005 году указом президента Башкирии Муртазы Рахимова его переименовали в «Талкас». В санатории лечат проблемы костно-мышечной и нервной системы, дыхательных путей, кожные, гинекологические и урологические заболевания.

Венера Хисамова