В Башкирии начали ремонт дороги, разрушенной при строительстве трассы М-12

Госкомпания «Автодор» начала восстанавливать дорогу Бураево — Тепляки, разрушенную при строительстве федеральной трассы М-12 «Восток», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы на участке протяженностью 6,5 км должны завершить до конца августа.

В пресс-релизе министерства говорится, что «локальные разрушения» дорожного покрытия образовались из-за перевозки инертных материалов тяжеловесными грузовиками.

Трасса М-12 соединяет Москву и Екатеринбург. Строительство 275-километрового участка от Дюртюлей до Ачита началось в 2022 году и завершилось в июле этого года. Участок проходит через Дюртюлинский, Бураевский и Татышлинский районы Башкирии, Чернушинский и Октябрьский муниципальные округа Пермского края и Красноуфимский и Ачитский муниципальные округа Свердловской области.

Идэль Гумеров