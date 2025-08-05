Двое граждан Китая незаконно вывезли из США чипы на десятки миллионов долларов

Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, которые годами незаконно экспортировали в КНР микрочипы и другие передовые технологии. За все время им удалось передать китайским юрлицам товары на десятки миллионов долларов.

Нарушителями санкционного режима США в отношении Китая стали 28-летние Гэн Чуан и Ян Шивэй. Обоим предъявлены обвинения в нарушении закона о реформе экспортного контроля. Незаконным торговцам грозит до 20 лет тюремного заключения. При этом Ян Шивэй находилась на территории США незаконно, так как срок действия ее визы давно истек.

По данным следствия, вскоре после того, как Министерство торговли стало требовать получения лицензии на экспорт передовых микрочипов, ответчики зарегистрировали в США компанию ALX Solutions. Проанализировав ее внутреннюю документацию, следователи выявили около 20 поставок микрочипов, осуществленных в период с октября 2022 года по июль 2025 года.

Поставки в Китай проходили через транспортные и экспедиторские компании Сингапура и Малайзии. При этом ALX Solutions не получила ни одного платежа от организаций, которым она якобы экспортировала товары. Вместо этого деньги ей каждый раз приходили от юрлиц, базирующихся в Гонконге и Китае.

Судебное разбирательство по этому делу начнется 11 сентября.

Кирилл Сарханянц