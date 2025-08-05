В Уфе до 15 августа закрыли улицу Мечтателей

В уфимском микрорайоне Дема до 15 августа закрыли улицу Мечтателей — от Дагестанской улицы до перекрестка с улицей Рашита Нигмати, сообщила пресс-служба городской администрации. Причина — строительство новых улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение по улицей Мечтателей проходит через перекресток улиц Дагестанская и Рашита Нигмати. К ЖК «Серебряный ручей» можно проехать по боковому проезду от Дагестанской улицы вдоль четной стороны Мечтателей.

Как сообщал «Ъ-Уфа», около месяца назад мэрия разрешила ООО «Вектор» разработать проект межевания территории, ограниченной улицами: Гилева, Генерала Ишбулатова, 1-й Строителей и проектируемой улицей. Ее ориентировочная площадь — 4,9 га.

Венера Хисамова