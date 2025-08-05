Мишустин на встрече с Чемезовым рассказал о преимуществах СССР

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым обсудил выпуск гражданских самолетов. Господин Чемезов заявил, что ни одна страна в мире не производит комплектующие для своих лайнеров. Премьер не согласился и привел пример из прошлого.

Глава «Ростеха» рассказал, что у Boeing и Airbus есть девять крупных компаний по всему миру, которые поставляют для их самолетов комплектующие. «Наверное, нет ни одной страны в мире, которая бы полностью, стопроцентно производила для себя комплектующие для самолетов»,— сказал он.

Михаил Мишустин напомнил, что «одна такая страна была — Советский Союз». Сергей Чемезов с ним согласился: «Точно. В Советском Союзе именно было так. Вынуждены, в общем-то, вернуться к такой же практике».

В марте российский самолет Sukhoi Superjet 100 выполнил первый полет с отечественным двигателем ПД-8. Лайнер пробыл в воздухе около 40 мин. По словам господина Чемезова, полет подтвердил высокую готовность самолета. В апреле к тестам подключили второй борт, а осенью, как ожидают разработчики, двигатель ПД-8 получит сертификацию.

О сокращении финансирования производства самолетов — в материале «Ъ» «Авиапром пошел на просадку».