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Коммерсантъ FM
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Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает агентство «Интерфакс».

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Биньямин Нетаньяху

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Это уже второй разговор двух лидеров за последнюю неделю. В прошлый раз лидеры созванивались в прошлый понедельник, 28 июля. Тогда коллеги обсуждали обстановку на Ближнем Востоке. Российский президент подчеркнул, что Москва надеется на мирное урегулирование военных конфликтов. Владимир Путин также выразил готовность помочь Израилю в переговорах с Ираном. Президент России и израильский премьер договорились продолжить диалог по повестке дня и актуальным вопросам для обеих стран тем.

Анастасия Домбицкая

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