Камчатская Седанка первой в России получит звание «Села воинской славы»

Селу Седанка в Камчатском крае впервые в России присвоят почетное звание «Село воинской славы» за заслуги в СВО, сообщил глава края Владимир Солодов. По его данным, 39 мужчин из села стали участниками боевых действий после начала операции на Украине. Всего в селе проживает 258 человек.

«Считаю, что память о подвиге жителей села должна быть увековечена. Принял решение присвоить селу почетное звание "Село воинской доблести". Выйду с этой инициативой на ближайшей сессии заксобрания Камчатского края... Седанка станет первым селом в России, которое получит это звание за заслуги в специальной военной операции»,— написал господин Солодов в Telegram-канале.

«РИА Новости» в пресс-службе краевого правительства уточнили: в Седанке зарегистрировано 457 человек, фактически проживают 258. Общая численность мужчин старше 18 лет составляет 67 человек.

Полина Мотызлевская