Правительство Литвы ушло в отставку вслед за премьером

Правительство Литвы сообщило президенту страны о сложении полномочий. Решение об этом кабмин принял на специальном заседании, которое было созвано после известий об отставке премьера Гинтаутаса Палуцкаса.

«Об отставке было официально объявлено на заседании правительства в понедельник»,— говорится в официальном сообщении пресс-службы на сайте литовского кабмина.

В соответствии со статьей 9 закона о правительстве, кабмин Литвы должен сложить полномочия в случае отставки премьер-министра. Отставка правительства принимается президентом республики.

31 июля президент Гитанас Науседа объявил, что премьер Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку и покидает пост председателя Социал-демократической партии. О решении было объявлено в разгар скандала, который разгорелся вокруг премьера из-за серии обличающих материалов в СМИ: главу правительства заподозрили в использовании своих полномочий в целях развития семейного бизнеса. В письме однопартийцам господин Палуцкас вину не признал, а свой уход мотивировал стремлением не допустить, чтобы семья и коллеги стали заложниками скандалов.

Подробности — в материале «Ъ» «Премьер Литвы простился со своим креслом ради семьи».

Анастасия Домбицкая