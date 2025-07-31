Премьер Литвы простился со своим креслом ради семьи

31 июля президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что премьер страны Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку и покидает пост председателя Социал-демократической партии. О решении было объявлено в разгар скандала, который разгорелся вокруг премьера из-за серии обличающих материалов в СМИ: главу правительства заподозрили в использовании своих полномочий в целях развития семейного бизнеса. В письме однопартийцам господин Палуцкас вину не признал, а свой уход мотивировал стремлением не допустить, чтобы семья и коллеги стали заложниками скандалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

О решении Гинтаутаса Палуцкаса уйти с обоих руководящих постов, в правительстве и партии, сообщил утром в четверг президент Литвы Гитанас Науседа. «Гинтаутас Палуцкас позвонил мне и уведомил об уходе в отставку»,— процитировало лидера Литовское национальное телевидение и радио. Президент не пояснил, чем глава литовского кабмина объяснил свое решение, но дал понять, что одобряет его, назвав отставку «единственно верным решением» в текущей ситуации.

За неделю до этого глава государства дал Гинтаутасу Палуцкасу две недели на то, чтобы тот принял решение о своем политическом будущем.

Поводом послужили заявления литовского общественного деятеля Андрюса Тапинаса о сомнительных связях принадлежащей родственнице премьера компании Dankora с фирмой Garnis, совладельцем которой выступает сам Гинтаутас Палуцкас. Как утверждал господин Тапинас, фирма снохи премьера получала субсидии Евросоюза и использовала их для закупки аккумуляторных систем у Garnis. На тот момент господин Палуцкас уже находился на посту премьера.

На встрече с президентом Гинтаутас Палуцкас тогда заявил, что появившаяся в сети информация об эпизоде с участием Garnis стала для него «большим сюрпризом». Он сообщил, что не участвует в деятельности компаний, однако признал, что информацию о фирмах, акционером которых он является или являлся в прошлом, следовало все же раскрыть. После чего президентом и было предложено «рассмотреть вопрос о возможности продолжать исполнять обязанности премьера» либо «аргументированно ответить на возникшие в обществе вопросы».

На фоне происходящего председатель крупнейшей оппозиционной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас заявил журналистам, что его партия и две другие оппозиционные силы (Союз либералов Литвы и Союз крестьян и зеленых Литвы) нацелены созвать внеочередную сессию Сейма и поднять на ней вопрос о вынесении вотума недоверия главе кабмина.

Однако необходимость в этом отпала: решение об уходе господин Палуцкас принял сам и до истечения установленного президентом срока. Правда, за весь день Гинтаутас Палуцкас ни разу не появился на публике, чтобы сообщить о своем решении лично. Это за него сделал президент республики и Литовская социал-демократическая партия, которую он возглавлял с 2017 года.

Последняя опубликовала в четверг на своем сайте письмо-обращение лидера партии. «Я принял решение уйти с поста премьер-министра. Официальная процедура этого решения будет инициирована в ближайшее время»,— говорится в письме.

Свое решение господин Палуцкас связал с нападками на свою супругу и семью и отметил, что покидает пост, поскольку «не может позволить близким людям стать заложниками этих историй».

Лидер социал-демократов признал, что в прошлом совершал ошибки, но на посту премьера «выполнял свои обязанности честно». При этом он счел, что все нападки на него были мотивированы желанием дискредитировать его из-за принятых им политических решений.

Примечательно, что известия об отставке премьера прозвучали всего через несколько часов после того, как литовский новостной портал 15min сообщил об обысках в компании Dankora.

При этом скандал с Dankora — самый резонансный, но далеко не единственный сомнительный эпизод, фигурантом которого Гинтаутас Палуцкас оказался за недолгие восемь месяцев нахождения на посту главы кабмина. Ранее представители оппозиции обвинили премьера в злоупотреблениях полномочиями в интересах все той же компании Garnis, ссылаясь на майское журналистское расследование Laisves TV и Siena.

Тогда журналисты сообщали о получении Garnis льготного кредита в размере €200 тыс. от национального банка развития ILTE в момент, когда Гинтаутас Палуцкас уже занимал пост премьера.

Позднее те же СМИ пролили свет и на другие сомнительные сделки — например, покупку квартиры в центре Литвы по заниженной цене на земельном участке, который политик сам оформил, работая директором администрации Вильнюсского самоуправления.

После обнародования этих материалов фракция «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» попросила Службу расследования финансовых преступлений начать проверки в отношении Гинтаутаса Палуцкаса. К расследованию подключилась Служба специальных расследований, которая начала досудебные проверки. Обыски, которые прошли в Dankora в четверг, как раз и стали частью этих проверок, в рамках которых во время оперативных мероприятий был задержан директор компании Dankora.

Анастасия Домбицкая