Суд отказал мэрии в иске к владельцу Центрального рынка

Суд отказал городскому департаменту земельных отношений в иске к Ревазу Шенгелии, владельцу территории Центрального рынка в Перми. Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, подразделение администрации хотело обязать господина Шенгелию освободить участок на шоссе Космонавтов, 20, от торгового павильона с магазинами Gold smoke и «Антиквариат». В мэрии посчитали, что расположение комплекса на участке в 741 кв. м нарушает земельное законодательство. По данным публичной кадастровой карты, указанная площадка имеет вид разрешенного использования под жилой дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Истец требовал ввести обеспечительные меры, запретив Росреестру регистрировать изменения в ЕГРН касательно границ, площади, обременения на этот участок и прочего. Суд отказал во введении обеспечения, а 30 июля отказал департаменту земельных отношений в удовлетворении иска. Мотивировочное решение суда еще не опубликовано.

Реваз Шенгелия является директором и учредителем ООО «Торговый комплекс “Центральный”», управляющего Центральным рынком в Перми. За последнее время к господину Шенгелии и ООО ТК «Центральный» было подано несколько исков, касающихся использования земли в районе рынка. Некоторые из них удовлетворены.