«Мурманчане» обновляют арктическую кухню

Сегодня в ресторане «Мурманчане» немало настоящих диковин. Например, шеф-повар ресторана Светлана Козейко единственная в Петербурге готовит крылья мурманских скатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блюда в ресторане «Мурманчане»

Фото: предоставлено рестораном Блюда в ресторане «Мурманчане»

Фото: предоставлено рестораном

Печень минтая здесь подают с устричной пеной, яйцом перепелки с икрой палтуса, а клешню краба из Баренцева моря варят в морской воде.

Что касается мурманских скатов, то они совсем небольшие, и в блюдо с пряными томатами легко укладываются два белых слегка подрумяненных крыла. «Мяса» нежной текстуры в них немного, главное для гурмана — это «коллагеновые» хрящики. Среди блюд в оригинальной подаче привлекает внимание салат из командорского кальмара с кремом из печеной кукурузы. В числе новинок — битая редиска с маринованным яйцом и щавелевой сметаной; окрошка с говядиной на хлебном квасе; лосось на толченой брокколи с бататовым кремом; хрустящие креветки с чесноком и петрушкой на пюре из белой фасоли, сезонные блюда с лисичками.

Стоит попробовать мурманские морские гребешки с кремом из жженой цветной капусты, трюфельным маслом и пармезаном — блюдо с новыми нюансами и оттенками вкусов. А вот особая поморская еда в «Мурманчанах» превратилось в настоящий деликатес — это помакуха с лососем, треской, кальмарами, креветками, гребешками, водорослями и печеным картофелем в крабовом молоке.

Елена Федотова