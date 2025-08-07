ЕМ задает тренд

В ресторан авторской кухни ЕМ вернулась в качестве бренд-шефа известный петербургский повар Олеся Дробот. Она возглавляла кухню ресторана с момента его основания на протяжении десяти лет и создала свой узнаваемый гастрономический стиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страчателла с компрессированным томатом, лангустином и клубникой в ресторане ЕМ

Фото: предоставлено рестораном Страчателла с компрессированным томатом, лангустином и клубникой в ресторане ЕМ

Фото: предоставлено рестораном

А вообще у Олеси Дробот немалый послужной список: она работала в знаковых петербургских заведениях еще до того, как в ЕМ ее пригласил ресторатор Эдуард Мурадян.

Первый сет после возвращения Олеси в ЕМ задает новый оригинальный тренд: sea & forest. Этот сет под номером 81 состоит из восьми перемен, как и все сеты шефа. Порой непривычные сочетания морепродуктов с ягодами, грибами и другими дарами леса дают новые вкусовые ощущения. Например, гребешок подается с еловым бульоном и крыжовником; камбала — с грибами, пюре из миндаля и соусом из вина и топленого масла; страчателла — с компрессированным томатом, лангустином и клубникой. Также сет включает и другие интересные блюда: грибную бриошь с черной икрой и горгонзолой; утиную грудку со сливой и черешней; газировку из ревеня, мяты, огурца, лайма и меда.

В качестве десерта подают сабайон с новым «аккомпанементом»: пажитником, ванильным мороженым и вареньем из брусники.

Елена Федотова