Лето в Vino & Voda

На панорамной террасе ресторана Vino & Voda отеля Indigo до конца августа можно попробовать специальный сет, созданный шеф-поваром Денисом Климонтовым как авторская интерпретация темы лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестивальный сет в ресторане Vino & Voda

Фото: Ярослав Фролов Фестивальный сет в ресторане Vino & Voda

Фото: Ярослав Фролов

В составе блюд — сезонные ягоды, фрукты и овощи, тонкие фирменные соусы. В качестве закуски выступает фермерская буратта с дыней, клубникой, соусом песто и фисташками; основное блюдо — дорада с брокколи и соусом из печеного перца; десерт — панакота с клубничным соусом, свежими ягодами и эстрагоном. Фирменным летним коктейлем стал «Черничный сауэр» (джин, сироп, черничное пюре, лимонный сок).

Директор ресторанной службы отеля Алексей Афанасьев составил винные пары к каждому блюду.

Сет создан в рамках гастрономического фестиваля «Пять звезд». Фестиваль продлится до 31 августа, в нем принимают участие рестораны пятизвездочных отелей Петербурга. Каждый отель-участник в ходе фестиваля предлагает в своем ресторане особое меню, включающее три курса, а также авторский коктейль и винное сопровождение.

Альбина Самойлова