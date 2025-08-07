Позавтракать в Matilde по-пьемонтски

Концепт-шеф ресторана Matilde Алексей Ермаков и шеф-повар Денис Белый запустили новое меню завтраков, отдавая дань кулинарным традициям Пьемонта — области на северо-западе Италии, которая славится своими сырами и виноградниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтраки в ресторане Matilde

Фото: предоставлено рестораном Завтраки в ресторане Matilde

Фото: предоставлено рестораном

Один из главных хитов — «Завтрак винодела Черетто»: золотистый жареный картофель, колбаски, глазунья с жидким желтком, пикантный маринованный шалот и свежая зелень. Это оммаж традициям сельского Пьемонта, где утро начинается с простой и щедрой трапезы перед работой на виноградниках. Есть в меню и блюда с оригинальными сочетаниями ингредиентов: например, жареный тартин в томатном соусе с яйцом пашот и анчоусным маслом. Блюдо напоминает о завтраках в старинных туринских кафе. Готовят в Пьемонте и каши, поэтому в меню присутствует пармезановая овсяная каша с томленой шеей бычка и горгонзолой, сочетающая вкусы насыщенного бульона и сыра со сладковатой нотой тушеной говядины и копченой груши. А зеленая каша с авокадо и соусом песто — сбалансированный вариант с зеленой гречкой и отварным яйцом.

Десерты делаются в стиле пьемонтских кондитеров. Бомболоне с патисьером — воздушные итальянские пончики с заварным кремом, посыпанные сахарной пудрой и какао,— напоминают о туринских пекарнях с их ароматом свежей выпечки.

Елена Федотова