Веселая кантина «Лашатеми Кантаре»

На одной из петербургских «ресторанных» улиц в центре города ресторатор Михаил Георгиевский открыл свой второй итальянский проект под названием «Лашатеми Кантаре». Это транслитерация фразы из популярного ретрошлягера Тото Кутуньо L’italiano. В переводе с итальянского lasciatemi cantare означает «позвольте мне спеть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер ресторана «Лашатеми Кантаре»

Фото: предоставлено рестораном Интерьер ресторана «Лашатеми Кантаре»

Фото: предоставлено рестораном

Название этого яркого во всех смыслах заведения в демократичном формате средиземноморской кантины вовсе не означает формат караоке. Оно про отличное настроение, легкость и ощущение радости бытия. В заведении два просторных зала с интерьером, будто залитым солнечным светом, и окнами в пол. Очень кстати стены украшены плакатами нашумевшей художницы, рисующей под псевдонимом Zoika полные непосредственности творения из вязи фраз и образов.

Меню создавалось в творческом содружестве трех шефов: шеф-пекаря Кристины Нихочиной (Kuznyhouse, Zoe Spb, Zoe Msk), Алексея Пирогова (Novotel St. Petersburg) и Бека Авазова (Bonch, Bruno). Утром здесь пекут сдобные булочки с маком или с корицей и кардамоном, синнабоны с орехами и черной смородиной, фисташковое печенье с белым шоколадом, бриоши, которые можно дополнить лососем или беконом с голландским соусом, тунцом и соусом сальса верде. Готовят здесь и завтраки с «легким итальянским акцентом».

В числе авторских закусок — несколько видов томатов с вербеной и моцареллой, брускетта на свежей чиабатте с домашним паштетом, рикоттой и карамелизированным луком и др. На горячее стоит попробовать фаршированного кальмара с печеными овощами или говяжьи щечки с кремом из батата.

Домашнюю пасту делают в семи вариантах: например, с креветками, кальмарами и домашним соусом биск, а пиццу пекут по классическим правилам.

Елена Федотова