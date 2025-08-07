CH Terrace как культурно-гастрономический центр

На крыше четырехзвездочного отеля Crown Hotel St. Petersburg этим летом открылась новая городская точка притяжения — CH Terrace.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панорамная терраса на крыше Crown Hotel St. Petersburg

Фото: Роман Каштнер Панорамная терраса на крыше Crown Hotel St. Petersburg

Фото: Роман Каштнер

Расположенная на седьмом этаже, панорамная терраса с видом на центр Петербурга стала не просто местом для ужина под открытым небом, но еще и новой площадкой, где сочетаются гастрономия, искусство и музыка. Это продуманное дизайнерское пространство с мягкой мебелью, живыми растениями, навесами от солнца и вечерней подсветкой. Терраса вмещает до 50 гостей и адаптирована как для гастрономических вечеров, так и для культурных мероприятий — от кинопоказов и лекций до живых концертов.

В основе меню средиземноморская кухня с северным акцентом. За концепцию отвечает шеф-повар Александр Сорокин. В меню — салат с копченым утиным филе и клубникой, филе палтуса с креветочным соусом, тартар из тунца с манго и авокадо, антипасти, хрустящие креветки темпура, авторские десерты. Особое внимание уделяется блюдам к вину и вечерним закускам: в их числе паштет с бриошью, прошутто, сырное плато, артишоки с муссом из пармезана. В барной карте — классика и авторские коктейли с сезонными ингредиентами: ревенем, арбузом, грушевым пюре и кокосом.

В июле на CH Terrace началась культурная программа. Здесь проходили лекции, концерты и киновечера. В программе 9 августа — Las Palmas: музыкальный сет на стыке фламенко, танго и балканских мотивов.

Елена Федотова