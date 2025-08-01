Чиновника мэрии Черкесска заподозрили в махинациях с землей

В следственном управлении СКР по Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении начальника управления имущественных отношений мэрии Черкесска. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в январе—феврале 2024 года чиновник утвердил незаконное постановление об изменении схемы земельных участков на кадастровом плане территории. После чего без проведения аукциона заключил с местной жительницей соглашение о перераспределении муниципальных земель, за счет которых была увеличена площадь земли, находившейся в ее собственности.

В результате при средней рыночной цене полученного участка более 5 млн руб. женщина смогла приобрести в собственность более 500 кв. м муниципальной земли по заниженной цене. В дальнейшем получившийся земельный участок был разделен на несколько отдельных и продан третьим лицам.

Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Александра Ларинцева, Пятигорск