В Абзелиловском районе построят торговый комплекс за 30 млн рублей

ООО «Башмаркет» планирует инвестировать в строительство торгово-сервисного комплекса в селе Аскарово 30 млн руб., сообщает пресс-служба Корпорации развития региона. Проект представила на «инвестиционном часе» в правительстве республики директор и владелец предприятия Лилия Гаскарова.

На первом этаже здания будет размещено кафе и торговые площади, на втором — магазин строительных материалов. В комплексе создадут 27 рабочих мест. Инвестору предоставят господдержку, отмечается в сообщении.

ООО «Башмаркет» зарегистрировано в селе Аскарово в августе 2022 года. Компания занимается розничной торговлей. Финансовую отчетность «Башимаркет» не публикует.

Майя Иванова