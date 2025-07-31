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Коммерсантъ FM
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SANA: Путин принял в Кремле главу МИД Сирии

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром иностранных дел в переходном правительстве Сирийской Арабской Республики (САР) Асаадом аш-Шибани. Об этом сообщило сирийское правительственное информагентство SANA.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сегодня глава сирийского МИД уже провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава Минобороны САР Мархаф Абу Каср, также приехавший в столицу России, встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

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