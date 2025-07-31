SANA: Путин принял в Кремле главу МИД Сирии

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром иностранных дел в переходном правительстве Сирийской Арабской Республики (САР) Асаадом аш-Шибани. Об этом сообщило сирийское правительственное информагентство SANA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сегодня глава сирийского МИД уже провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава Минобороны САР Мархаф Абу Каср, также приехавший в столицу России, встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.