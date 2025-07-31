Силы ПВО за 10 минут сбили три дрона над Белгородской областью

Российские силы ПВО в период с 8:30 до 8:40 мск перехватили и уничтожили три дрона ВСУ. Все из них сбиты в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В районе села Архангельское Шебекинского округа области беспилотник ударил по легковому автомобилю, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранен мирный житель. С баротравмой и осколочными ранениями головы, предплечья и рук его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Автомобиль полностью сгорел.

В ночь на 31 июля над российскими регионами были сбиты 32 БПЛА. 11 — над Волгоградской областью, еще семь — над Крымом, по пять — над Воронежской и Белгородской областями, по два — над Тамбовской и Ростовской.