Силы ПВО за ночь сбили 32 БПЛА над регионами России

В период с 23:20 мск 30 июля до 4:00 31 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 11 беспилотников самолетного типа над Волгоградской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще семь БПЛА сбили над Крымом, по пять — над Воронежской и Белгородской областями, по два — над Тамбовской и Ростовской областями.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки на объекты транспортно-энергетической сферы. Пострадавших нет. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение почти у 65 частных домов. Обломки БПЛА упали на железнодорожные пути, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. В Воронежской области также обошлось без пострадавших. В Ростовской области из-за падения загорелась лесопосадка возле М-4 «Дон», пожар уже потушили. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.