Главные новости за 30 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

АО «ЗСД» заключило контракт на 9,6 млрд рублей на проведение подготовительных работ к строительству второго участка ШМСД — между пересечениями с Витебским и Союзным проспектами. Исполнителем выступит петербургская строительная компания «Сотэкс», входящая в ГК «Балтрос». По данным Смольного, проект возведения второго-четвертого этапов ШМСД оценивается в 241,3 млрд рублей.

Фельдшер Гатчинской клинической больницы стал фигурантом дела о теракте в пушкинском отделении банка «Санкт-Петербург». Молодого человека могли толкнуть на преступление телефонные мошенники, которые обманом заставили его взять кредит на 1,2 млн рублей. Деньги пострадавший перевел на продиктованный счет. Чтобы вернуть указанную сумму, злоумышленники убедили 27-летнего мужчину смастерить коктейли Молотова и пойти в банк на Октябрьском бульваре в Пушкине.

Первые банкоматы Ozon Банка установили в Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе маркетплейса 30 июля. На текущий момент их всего 12, до конца года появится еще 338. Банкоматы будут ставить в собственных пунктах выдачи Ozon и крупных торговых центрах. По словам гендиректора Ozon Fintech Ваэ Овасапяна, некоторым клиентам, которые используют наличные, нужен оффлайн-контакт с банком.

Власти Петербурга разработали комплексный план мероприятий по оздоровлению гидросистемы Суздальских озер. В настоящее время завершаются разработка проектной документации и инженерные изыскания. Для оздоровления водоемов предусмотрены борьба с незаконными сбросами сточных вод, ликвидация свалок на территории водосбора, уборка и кошение акваторий, поэтапная очистка от донных отложений, ремонт гидротехнических сооружений.

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев развенчал слухи о переводе рейсов иностранных компаний в Пулково из-за частых отмен полетов в столичных авиагаванях. По словам бизнесмена, зарубежные перевозчики, в том числе Turkish Airlines, сохранят рейсы в Московский авиаузел. Господин Ванцев подчеркнул, что речь на текущий момент может идти об уменьшении числа рейсов из Москвы за счет привлечения более вместительных воздушных судов.

В Петербурге осуществлена одна из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости в 2025 году — маркетплейс Ozon арендовал почти 5 тыс. кв. м площадей в бизнес-центре Space на Приморском проспекте, 70. Консультантом сделки выступила консалтинговая компания NF Group. БЦ класса расположен возле Яхтенного моста неподалеку от станции метро «Беговая». Инфраструктура комплекса включает подземный и наземный паркинг, кафе, фитнесклуб и конференцзал на 400 человек.

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов заявил, что в 2025 году Беларусь поставит в город на Неве 400 тыс. тонн продовольственных товаров. Это мясо, яйца, овощи и молочные продукты. По словам господина Ситова, в начале года между КППИиТ и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси были утверждены номенклатура и объемы поставок товаров в Петербург.

В связи с существенным повышением температуры воздуха ГУП «Петербургский метрополитен» снова организовало бесплатную раздачу питьевой воды на наиболее востребованных у пассажиров станциях. Днем 30 июля ее можно было получить на станциях: «Проспект Ветеранов», «Площадь Ленина», «Проспект Просвещения», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Сенная площадь», «Достоевская», «Ладожская», «Маяковская».

Кировский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Михаилу Дмитриеву, Ивану Трунову и Анатолию Семенову, которых обвиняют по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) по делу об осквернении памятника «Блокадный трамвай» на проспекте Стачек. Предполагаемые правонарушители, будучи пьяными, забрались на памятник, разбили фонарь и демонстративно справили нужду. Всех троих суд отправил под домашний арест до 27 сентября.

Крупный петербургский интернет-провайдер AirNet сообщил о крупной DDoS-атаке со стороны группировки хакеров It Army of Ukraine. Как сообщили в компании, в результате случилась авария на всей сети, над решением проблемы работают специалисты Роскомнадзора и магистрального провайдера. Пользователям принесли извинения и пообещали оповестить клиентов, как только доступ к услугам возобновится.

Сосновоборский городской суд назначил руководителю фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленобласти Ивану Апостолевскому семь суток административного ареста по статье «демонстрация символики экстремистских организаций» (20.3 КоАП РФ). Господин Апостолевский рассказал «Ъ-СПб», что на него составили протокол из-за фото Алексея Навального, опубликованное им в соцсети в 2017 году. Подробнее о случившемся с депутатом областного ЗакСа — в материале «Ъ-СПб».

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что современные поезда «Балтиец» наполовину заменили устаревшие составы на «красной» ветке метро. Градоначальник подчеркнул, что в общей сложности город получил уже 280 вагонов данной модели, их сборка была специально локализована в Петербурге. Всего в текущем году производитель передаст подземке 120 вагонов, из них 72 будут работать на Кировско-Выборгской линии.