Беларусь поставит Петербургу 400 тысяч тонн продовольственных товаров в 2025 году

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил, что в 2025 году Беларусь поставит в Петербург 400 тысяч тонн продовольственных товаров, сообщает ТАСС. Это мясо, яйца, овощи и молочные продукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Ситова, в начале года между комитетом и миннистерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси были утверждены номенклатура и объемы поставок товаров в город на Неве. На текущий момент белорусская продукция представлена на полках практических всех магазинов города на Неве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что товарооборот в 2024 году между Петербургом и Минском составил более 3 млрд долларов. Это на 7% больше, чем в 2023 году.

Андрей Маркелов