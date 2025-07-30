В петербургском метро вновь начали раздавать бесплатную питьевую воду из-за жары

В связи с существенным повышением температуры воздуха ГУП «Петербургский метрополитен» снова организовало бесплатную раздачу питьевой воды на наиболее востребованных у пассажиров станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили 30 июля в пресс-службе подземки, получить воду можно станциях: «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Площадь Ленина» (вестибюль 1), «Проспект Просвещения», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Сенная площадь», «Достоевская», «Ладожская», «Маяковская».

В петербургском метрополитене заявили, что постоянно мониторят показатели температуры и при необходимости корректируют список станций.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в среду, 30 июля, синоптики спрогнозировали в Петербурге до +32 градусов. В городе продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары.

Андрей Цедрик