Полиция задержала петербуржца, бросившего дымовую шашку в отделение банка в Пушкине

Петербуржец бросил дымовую шашку в отделе Банка «Санкт-Петербург» на Октябрьском бульваре, 16, в Пушкине, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отделение банка в Пушкине, куда 27-летний молодой человек бросил дымовую шашку

Фото: Пресс-служба Росгвардии Отделение банка в Пушкине, куда 27-летний молодой человек бросил дымовую шашку

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Им оказался 27-летний молодой человек, сейчас он находится в отделе полиции. По предварительной версии, петербуржец действовал по указанию неизвестных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 37-летняя петербурженка подожгла отдел полиции на Кораблестроителей из-за кредитов, которые взяли на нее мошенники.

Андрей Маркелов